17 июля 2025

Белый дом озвучил новую угрозу России

Белый дом: США введут торговые пошлины в отношении РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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США введут новые санкции в отношении РФ
США введут новые санкции в отношении РФ Фото:

Администрация США готова ввести торговые пошлины и вторичные санкции против России, если в течение 50 дней Москва не согласится на прекращение огня или не подпишет мирное соглашение по Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня или мирное соглашение, то Россия столкнется с очень высокими тарифами, а также с вторичными санкциями. Страны, которые покупают нефть у России, также будут подвергнуты санкциям», — заявила Ливитт.

Ранее Трамп уже предупреждал о возможности введения вторичных санкций против России и ее торговых партнеров, если в течение примерно 50 дней не будет достигнуто соглашение по Украине. Такие меры рассматриваются как дополнительное давление на Москву с целью ускорения переговорного процесса и достижения мирных договоренностей.

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Администрация США готова ввести торговые пошлины и вторичные санкции против России, если в течение 50 дней Москва не согласится на прекращение огня или не подпишет мирное соглашение по Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. «Если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня или мирное соглашение, то Россия столкнется с очень высокими тарифами, а также с вторичными санкциями. Страны, которые покупают нефть у России, также будут подвергнуты санкциям», — заявила Ливитт. Ранее Трамп уже предупреждал о возможности введения вторичных санкций против России и ее торговых партнеров, если в течение примерно 50 дней не будет достигнуто соглашение по Украине. Такие меры рассматриваются как дополнительное давление на Москву с целью ускорения переговорного процесса и достижения мирных договоренностей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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