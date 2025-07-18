В пригороде Орла прогремела серия взрывов

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Серия взрывов прозвучала над Орлом
Серия взрывов прозвучала над Орлом Фото:

В пригороде Орла прогремела серия взрывов — по предварительным данным, причиной стала работа российской системы противовоздушной обороны, которая сбила украинские беспилотники. Об этом сообщают местные жители.

«Около четырех взрывов прозвучали рядом с населенным пунктом Знаменка, который находится примерно в двух километрах от города. Видели вспышки в небе, слышали сильные хлопки», — приводит слова жителей Shot. По их данным, взрывы произошли в результате срабатывания средств ПВО.

Аналогичная ситуация произошла утром 16 июля в Воронеже, где система ПВО также отразила атаку украинских беспилотников — тогда жители слышали несколько взрывов и видели вспышки в небе. В обоих случаях официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало, а в регионах действует режим повышенной опасности из-за угрозы новых атак дронов.

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В пригороде Орла прогремела серия взрывов — по предварительным данным, причиной стала работа российской системы противовоздушной обороны, которая сбила украинские беспилотники. Об этом сообщают местные жители. «Около четырех взрывов прозвучали рядом с населенным пунктом Знаменка, который находится примерно в двух километрах от города. Видели вспышки в небе, слышали сильные хлопки», — приводит слова жителей Shot. По их данным, взрывы произошли в результате срабатывания средств ПВО. Аналогичная ситуация произошла утром 16 июля в Воронеже, где система ПВО также отразила атаку украинских беспилотников — тогда жители слышали несколько взрывов и видели вспышки в небе. В обоих случаях официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало, а в регионах действует режим повышенной опасности из-за угрозы новых атак дронов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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