К Крымскому мосту скопилась огромная пробка

На подъездах к Крымскому мосту скопилось более 1,2 тысяч автомобилей
© Служба новостей «URA.RU»
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На обеих сторонах моста скопились сотни машин
На обеих сторонах моста скопились сотни машин Фото:

На подъездах к Крымскому мосту скопилось свыше 1,2 тысячи автомобилей. Об этом информирует Telegram-канал, освещающий оперативную ситуацию на подходах к мосту.

«В очереди со стороны Тамани находится 870 транспортных средств. Ожидание около трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 365 транспортных средств. Ожидание более часа», — сообщили в telegram-канале.

Подобные заторы на подъездах к Крымскому мосту фиксируются не впервые: 13 июля очередь со стороны Тамани составляла 902 автомобиля с ожиданием около трех часов, а 1 июля — 925 машин с аналогичным временем ожидания. При этом ранее со стороны Керчи очереди были значительно меньше или вовсе отсутствовали. Официальные причины образования пробок не назывались.

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На подъездах к Крымскому мосту скопилось свыше 1,2 тысячи автомобилей. Об этом информирует Telegram-канал, освещающий оперативную ситуацию на подходах к мосту. «В очереди со стороны Тамани находится 870 транспортных средств. Ожидание около трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 365 транспортных средств. Ожидание более часа», — сообщили в telegram-канале. Подобные заторы на подъездах к Крымскому мосту фиксируются не впервые: 13 июля очередь со стороны Тамани составляла 902 автомобиля с ожиданием около трех часов, а 1 июля — 925 машин с аналогичным временем ожидания. При этом ранее со стороны Керчи очереди были значительно меньше или вовсе отсутствовали. Официальные причины образования пробок не назывались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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