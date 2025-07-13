На Крымском мосту скопилось более 900 машин

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Около 902 машин стоят в пробке на Крымском мосту
Около 902 машин стоят в пробке на Крымском мосту Фото:

Более 900 автомобилей скопилось в очереди на Крымском мосту со стороны Тамани утром 13 июля. Об этом сообщает оперативный telegram-канал, информирующий о ситуации на транспортном переходе.

«В очереди со стороны Тамани находится 902 транспортных средства. Время ожидания около трех часов», — говорится в сообщении канала. При этом со стороны Керчи очередь перед пунктом досмотра отсутствует.

Подобный инцидент произошел утром 1 июля. Тогда в пробке со стороны Тамани стояли 925 машин. Время ожидания также составляло три часа. О причинах затора официально не сообщалось. Со стороны Керчи в очереди находились 40 машин. 

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Более 900 автомобилей скопилось в очереди на Крымском мосту со стороны Тамани утром 13 июля. Об этом сообщает оперативный telegram-канал, информирующий о ситуации на транспортном переходе. «В очереди со стороны Тамани находится 902 транспортных средства. Время ожидания около трех часов», — говорится в сообщении канала. При этом со стороны Керчи очередь перед пунктом досмотра отсутствует. Подобный инцидент произошел утром 1 июля. Тогда в пробке со стороны Тамани стояли 925 машин. Время ожидания также составляло три часа. О причинах затора официально не сообщалось. Со стороны Керчи в очереди находились 40 машин. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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