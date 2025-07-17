17 июля 2025

Путин наградил жителей ХМАО медалями

© Служба новостей «URA.RU»
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Гендиректор «ЮганСтройТранс» удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени
Гендиректор «ЮганСтройТранс» удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении югорчан государственными наградами. Так, двое жителей ХМАО удостоены медали ордена «Родительская слава», а еще один – медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Соответствующий указ расположен на сайте официального опубликования правовых актов.

«За большие заслуги в укреплении института семьи наградить… медалью ордена «Родительская слава»… Ханты-Мансийский автономный округ … За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить,,, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени… Ханты-Мансийский автономный округ», — написано в документе.

Так, медали ордена «Родительская слава» удостоены Вадим и Надежда Ивановы. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, в свою очередь, награжден генеральный директор ООО «ЮганСтройТранс» Оразхан Калиев.

Ранее Путин отметил других пятерых югорчан. Он подписал распоряжение о поощрении почетными грамотами и благодарностями за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю работу.

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении югорчан государственными наградами. Так, двое жителей ХМАО удостоены медали ордена «Родительская слава», а еще один – медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Соответствующий указ расположен на сайте официального опубликования правовых актов. «За большие заслуги в укреплении института семьи наградить… медалью ордена «Родительская слава»… Ханты-Мансийский автономный округ … За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить,,, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени… Ханты-Мансийский автономный округ», — написано в документе. Так, медали ордена «Родительская слава» удостоены Вадим и Надежда Ивановы. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, в свою очередь, награжден генеральный директор ООО «ЮганСтройТранс» Оразхан Калиев. Ранее Путин отметил других пятерых югорчан. Он подписал распоряжение о поощрении почетными грамотами и благодарностями за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю работу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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