Путин наградил жителей ХМАО медалями

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении югорчан государственными наградами. Так, двое жителей ХМАО удостоены медали ордена «Родительская слава», а еще один – медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Соответствующий указ расположен на сайте официального опубликования правовых актов.
«За большие заслуги в укреплении института семьи наградить… медалью ордена «Родительская слава»… Ханты-Мансийский автономный округ … За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить,,, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени… Ханты-Мансийский автономный округ», — написано в документе.
Так, медали ордена «Родительская слава» удостоены Вадим и Надежда Ивановы. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, в свою очередь, награжден генеральный директор ООО «ЮганСтройТранс» Оразхан Калиев.
Ранее Путин отметил других пятерых югорчан. Он подписал распоряжение о поощрении почетными грамотами и благодарностями за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю работу.
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