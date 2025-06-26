Путин поощрил пятерых жителей ХМАО грамотами и благодарностями

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении пятерых жителей ХМАО почетными грамотами и благодарностями за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю работу. Информация об этом опубликована на официальном портале правовой информации.
«Наградить почетной грамотой президента Российской Федерации Быкова Дмитрия Александровича. Электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО «ЭПУ Сервис», ХМАО», — говорится в документе.
Еще два сотрудника ООО «ЭПУ Сервис» получили благодарности от Путина. Среди них — инженер по автоматизации и механизации производственных процессов Андрей Караев и мастер цеха Сергей Тюльпанов.
За заслуги в области физической культуры и спорта благодарность объявлена Марии Кайгородовой, специалисту отдела управления спортивных мероприятий и массового спорта «ЮграМегаСпорт». А также тренеру спортшколы «Аверс» Станиславу Руденко.
Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин наградил почетными грамотами шестерых сотрудников компании «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Поощрение югорчанам досталось за трудовые успехи и многолетнюю работу.
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