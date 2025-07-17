17 июля 2025

Власти рассказали, зачем туристы массово едут в Пермский край

Количество турпоездок в Прикамье выросло на 5% за первые пять месяцев года
© Служба новостей «URA.RU»
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Хохловка стала одним из самых популярных направлений у туристов
Хохловка стала одним из самых популярных направлений у туристов Фото:

В Пермском крае за первые пять месяцев 2025 года совершено 570 тысяч туристических поездок, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом большинство приезжает в регион для знакомства с этнографией края. Об этом сообщила министр по туризму региона Юлия Ветошкина.

По словам Ветошкиной, наибольший поток туристов в Пермский край обеспечивают Москва и Московская область. «В Пермском крае количество туристических поездок выросло на 5% за пять месяцев года. Наибольшее количество людей прибывают в Пермский край из Москвы и Московской области», — уточнила министр в ходе заседания правительства Прикамья, передает «Коммерсант-Прикамье».

Она отметила, что среди наиболее востребованных туристических маршрутов — этнографический музей «Хохловка», этнопарк «История реки Чусовой», а также музей деревянной скульптуры в деревне Пармайлово. 42% гостей региона приезжают с культурно-познавательными целями.

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В Пермском крае за первые пять месяцев 2025 года совершено 570 тысяч туристических поездок, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом большинство приезжает в регион для знакомства с этнографией края. Об этом сообщила министр по туризму региона Юлия Ветошкина. По словам Ветошкиной, наибольший поток туристов в Пермский край обеспечивают Москва и Московская область. «В Пермском крае количество туристических поездок выросло на 5% за пять месяцев года. Наибольшее количество людей прибывают в Пермский край из Москвы и Московской области», — уточнила министр в ходе заседания правительства Прикамья, передает «Коммерсант-Прикамье». Она отметила, что среди наиболее востребованных туристических маршрутов — этнографический музей «Хохловка», этнопарк «История реки Чусовой», а также музей деревянной скульптуры в деревне Пармайлово. 42% гостей региона приезжают с культурно-познавательными целями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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