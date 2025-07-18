Марочко рассказал о масштабном продвижении ВС РФ в Харьковской области

Российские военнослужащие выбили подразделения ВСУ с части позиций на юго-западе Волчанска в Харьковской области, зачистив около 1,5 тыс. кв. м территории города. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
«С начала текущей недели в ходе освободительных действий в населенном пункте Волчанск наши штурмовики выбили украинских боевиков с части позиций на юго-западе города и зачистили территорию площадью около 1,5 тыс. кв. м», — заявил Марочко в разговоре с ТАСС. Он отметил, что успехи связаны с точечными штурмовыми операциями, позволившими российской армии укрепить свои позиции в этом районе.
По данным Марочко, ВСУ предпринимали попытки контратак, чтобы вернуть утраченные рубежи, но российские силы успешно их отразили. Эксперт также указал на снижение активности украинских войск в районе Волчанска и Липцов, где ВСУ перешли к позиционным боям с минимальным использованием артиллерии и дронов.
Ранее сообщалось, что российские военные подразделения в последние дни укрепили свои позиции в лесном массиве вблизи Кондрашовки, а также заняли примерно три гектара территории в районе Петропавловки, расположенной в Харьковской области. В ходе наступательных операций северо-западнее Голубовки российским бойцам удалось прижать украинские войска к реке Оскол.
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