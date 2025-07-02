Российские войска заняли новые рубежи в Харьковской области

Подразделения российской армии за последние дни закрепились на новых позициях в лесном массиве у Кондрашовки и заняли около 3 гектаров территории у Петропавловки в Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«За последние несколько суток нашим передовым отрядам удалось закрепиться на новых позициях в лесном массиве южнее Кондрашовки», — заявил Андрей Марочко в беседе с ТАСС. Он уточнил, что северо-восточнее Петропавловки российские военные заняли территорию площадью примерно три гектара, а зона контроля была расширена на участке длиной более восемь километров.
Кроме того, Марочко отметил, что в ходе наступательных действий северо-западнее Голубовки российские бойцы смогли прижать подразделения ВСУ к реке Оскол. По данным эксперта, в настоящее время группировка украинских войск контролирует до 1,5 километра прибрежной полосы, однако этот участок постепенно сокращается.
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