Российские войска заняли новые рубежи в Харьковской области

Марочко: ВС РФ продвинулись у Кондрашовки и Петропавловки в Харьковской области
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ВС РФ заняли площадь в три гектара в Харьковской области
ВС РФ заняли площадь в три гектара в Харьковской области Фото:

Подразделения российской армии за последние дни закрепились на новых позициях в лесном массиве у Кондрашовки и заняли около 3 гектаров территории у Петропавловки в Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«За последние несколько суток нашим передовым отрядам удалось закрепиться на новых позициях в лесном массиве южнее Кондрашовки», — заявил Андрей Марочко в беседе с ТАСС. Он уточнил, что северо-восточнее Петропавловки российские военные заняли территорию площадью примерно три гектара, а зона контроля была расширена на участке длиной более восемь километров.

Кроме того, Марочко отметил, что в ходе наступательных действий северо-западнее Голубовки российские бойцы смогли прижать подразделения ВСУ к реке Оскол. По данным эксперта, в настоящее время группировка украинских войск контролирует до 1,5 километра прибрежной полосы, однако этот участок постепенно сокращается.

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Подразделения российской армии за последние дни закрепились на новых позициях в лесном массиве у Кондрашовки и заняли около 3 гектаров территории у Петропавловки в Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. «За последние несколько суток нашим передовым отрядам удалось закрепиться на новых позициях в лесном массиве южнее Кондрашовки», — заявил Андрей Марочко в беседе с ТАСС. Он уточнил, что северо-восточнее Петропавловки российские военные заняли территорию площадью примерно три гектара, а зона контроля была расширена на участке длиной более восемь километров. Кроме того, Марочко отметил, что в ходе наступательных действий северо-западнее Голубовки российские бойцы смогли прижать подразделения ВСУ к реке Оскол. По данным эксперта, в настоящее время группировка украинских войск контролирует до 1,5 километра прибрежной полосы, однако этот участок постепенно сокращается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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