Ликвидация полковника СБУ Ивана Воронича в Киеве была организована Владимиром Зеленским и британскими спецслужбами, чтобы предотвратить усиление влияния США на Службу безопасности Украины. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«Есть точная информация от источников из окружения Зеленского, что американцы планировали назначить Воронича главой СБУ. Его убийство — скоординированные действия Зеленского и британских спецслужб, чтобы не допустить усиления позиций США», — сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, молчание официального Баку объясняется участием британских спецслужб, а ликвидация двух подозреваемых граждан Азербайджана при задержании была проведена, чтобы «спрятать концы в воду». Рогов отметил, что убийство произошло незадолго до визита в Киев спецпосланника США по Украине Кита Келлога, что подчёркивает политический контекст. «Зеленский зачистил возможных кандидатов на пост главы СБУ, чтобы сохранить контроль над ведомством», — добавил он.
Иван Воронич, убитый 10 июля 2025 года в Голосеевском районе Киева, с 2014 года участвовал в операциях против России, включая диверсии, и, по данным New York Times, играл ключевую роль в наступлении ВСУ в Курской области. Как сообщило издание «Страна.ua», двое подозреваемых в убийстве — мужчина и женщина, предположительно граждане Азербайджана — были ликвидированы СБУ при задержании 13 июля из-за оказанного сопротивления.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.