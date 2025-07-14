На Украине убили двух азербайджанцев, подозреваемых в ликвидации полковника СБУ

На Украине убиты двое граждан Азербайджана, подозреваемые в причастности к ликвидации полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Воронича. Об этом пишут украинские СМИ.
«Оба ликвидированы при попытке сопротивляться и бежать», — написал главный редактор украинского издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов на своей странице в социальных сетях. Инцидент произошел в ходе попытки задержания украинскими силовиками. Подозреваемые — Гулализада Хагани и Нармин Гулиева. По данным Бутусова, оба имели паспорта граждан Азербайджана. Гулиева въехала на территорию Украины 15 мая 2025 года из Молдавии, а Хагани находился в стране нелегально после неудачной попытки официального пересечения границы в феврале.
Полковник СБУ Иван Воронич был убит в Киеве 10 июля 2025 года. Согласно публикациям украинских СМИ, Воронич с 2014 года участвовал в операциях против России и возглавлял подразделение, ответственное за проведение диверсионных мероприятий. Его деятельность считалась одной из ключевых в структуре украинских спецслужб.
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