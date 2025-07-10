На Украине застрелили полковника СБУ. Видео

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Происшествие случилось в Голосеевском районе Киева
Происшествие случилось в Голосеевском районе Киева Фото:

В результате стрельбы в Киеве было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением. Им оказался полковник Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом пишут местные telegram-каналы.

«Человек, которого сегодня застрелили в Киеве — полковник СБУ», — пишет РБК-Украина. Сообщение опубликовано в telegram-канале.

По предварительным данным, убитого звали Иван Воронич. Неизвестный выстрелил около пяти раз в полковника СБУ из пистолета с глушителем. После чего скрылся с места инцидента.

На месте происшествия сейчас работают следственно-оперативные группы полиции, сотрудники уголовного розыска, кинологи и другие службы. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Это уже второй за неделю случай нападения на представителей силовых структур в Киеве: 8 июля был застрелен заместитель начальника городского территориального центра комплектования, подполковник ВСУ. Ранее в Ровненской области также произошел инцидент с сотрудником военного комиссариата, который получил травмы в результате конфликта с местными жителями. По обоим случаям правоохранительные органы начали расследование.

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В результате стрельбы в Киеве было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением. Им оказался полковник Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом пишут местные telegram-каналы. «Человек, которого сегодня застрелили в Киеве — полковник СБУ», — пишет РБК-Украина. Сообщение опубликовано в telegram-канале. По предварительным данным, убитого звали Иван Воронич.  Неизвестный выстрелил около пяти раз в полковника СБУ из пистолета с глушителем. После чего скрылся с места инцидента. На месте происшествия сейчас работают следственно-оперативные группы полиции, сотрудники уголовного розыска, кинологи и другие службы. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Это уже второй за неделю случай нападения на представителей силовых структур в Киеве: 8 июля был застрелен заместитель начальника городского территориального центра комплектования, подполковник ВСУ. Ранее в Ровненской области также произошел инцидент с сотрудником военного комиссариата, который получил травмы в результате конфликта с местными жителями. По обоим случаям правоохранительные органы начали расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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