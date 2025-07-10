В результате стрельбы в Киеве было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением. Им оказался полковник Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом пишут местные telegram-каналы.
«Человек, которого сегодня застрелили в Киеве — полковник СБУ», — пишет РБК-Украина. Сообщение опубликовано в telegram-канале.
По предварительным данным, убитого звали Иван Воронич. Неизвестный выстрелил около пяти раз в полковника СБУ из пистолета с глушителем. После чего скрылся с места инцидента.
На месте происшествия сейчас работают следственно-оперативные группы полиции, сотрудники уголовного розыска, кинологи и другие службы. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Это уже второй за неделю случай нападения на представителей силовых структур в Киеве: 8 июля был застрелен заместитель начальника городского территориального центра комплектования, подполковник ВСУ. Ранее в Ровненской области также произошел инцидент с сотрудником военного комиссариата, который получил травмы в результате конфликта с местными жителями. По обоим случаям правоохранительные органы начали расследование.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.