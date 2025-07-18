Над Россией уничтожили несколько десятков украинских дронов

В ночь на 18 июля над территорией России перехватили и уничтожили 73 украинских беспилотника в различных регионах страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«... перехвачены и уничтожены 73 украинских беспилотных летательных аппарата...» — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале Минобороны.
Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью — 31 аппарат. В Орловской области уничтожено 17 беспилотников, еще 10 — в Московском регионе, в том числе три устройства, которые направлялись на Москву. Кроме того, четыре дрона были перехвачены над территорией Крыма, три — над Азовским морем, два — над Смоленской областью, два — над Нижегородской областью. Также по одному беспилотнику были сбиты в Белгородской, Калужской и Воронежской областях, а еще один — над Черным морем.
Ночью 18 июля в Орловской области была зафиксирована серия взрывов. По предварительной информации, в регионе были задействованы подразделения российской ПВО. Местные жители отмечали, что в окрестностях города, в частности в районе поселка Знаменка, расположенного примерно в двух километрах от Орла, было слышно не менее четырех взрывов, а также наблюдались вспышки, пишет «Царьград».
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