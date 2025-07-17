17 июля 2025

В Нижневартовске пенсионерка без прав спровоцировала массовое ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсионерка без прав устроила массовое ДТП в Нижневартовске
Пенсионерка без прав устроила массовое ДТП в Нижневартовске Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) 58-летняя женщина без водительских прав устроила аварию с участием четырех автомобилей. ДТП произошло на улице Северная, сообщил telegram-канал госавтоинспекции Югры.

«В Нижневартовске не имеющая права управления автоледи спровоцировала ДТП с четырьмя автомобилями. На улице Северная 58-летняя женщина, управляя „Toyota“, по предварительным данным, не выдержала безопасную дистанцию до впереди остановившегося автомобиля и допустила столкновение с „Daewoo“, который от удара наехал на „Honda“, а „Honda“ на „Nissan“», — указано в публикации в ГИБДД.

В аварии пострадали водитель и пассажирка автомобиля Daewoo. По данным инспекторов, женщина, устроившая аварию, не имела водительского удостоверения.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске водитель автомобиля Volkswagen выехал на встречную полосу и устроил массовое ДТП с тремя автомобилями и автобусом. Есть пострадавшие.

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В Нижневартовске (ХМАО) 58-летняя женщина без водительских прав устроила аварию с участием четырех автомобилей. ДТП произошло на улице Северная, сообщил telegram-канал госавтоинспекции Югры. «В Нижневартовске не имеющая права управления автоледи спровоцировала ДТП с четырьмя автомобилями. На улице Северная 58-летняя женщина, управляя „Toyota“, по предварительным данным, не выдержала безопасную дистанцию до впереди остановившегося автомобиля и допустила столкновение с „Daewoo“, который от удара наехал на „Honda“, а „Honda“ на „Nissan“», — указано в публикации в ГИБДД. В аварии пострадали водитель и пассажирка автомобиля Daewoo. По данным инспекторов, женщина, устроившая аварию, не имела водительского удостоверения. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске водитель автомобиля Volkswagen выехал на встречную полосу и устроил массовое ДТП с тремя автомобилями и автобусом. Есть пострадавшие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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