В Нижневартовске (ХМАО) 58-летняя женщина без водительских прав устроила аварию с участием четырех автомобилей. ДТП произошло на улице Северная, сообщил telegram-канал госавтоинспекции Югры.
«В Нижневартовске не имеющая права управления автоледи спровоцировала ДТП с четырьмя автомобилями. На улице Северная 58-летняя женщина, управляя „Toyota“, по предварительным данным, не выдержала безопасную дистанцию до впереди остановившегося автомобиля и допустила столкновение с „Daewoo“, который от удара наехал на „Honda“, а „Honda“ на „Nissan“», — указано в публикации в ГИБДД.
В аварии пострадали водитель и пассажирка автомобиля Daewoo. По данным инспекторов, женщина, устроившая аварию, не имела водительского удостоверения.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске водитель автомобиля Volkswagen выехал на встречную полосу и устроил массовое ДТП с тремя автомобилями и автобусом. Есть пострадавшие.
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