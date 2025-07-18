Врачи выявили продукты, разрушающие поджелудочную и вызывающие тромбы

Избыточное потребление соли и сахара увеличивает риск образования тромбов, предупредил кандидат медицинских наук, хирург Марк Гадзиян. По его словам, такие продукты оказывают негативное влияние на организм и особенно опасны для людей, следящих за состоянием сосудов.
«... риск образования тромбов возникает, если в рационе слишком много соли. Наряду с ней, по мнению врача, к самым вредным (в избытке) продуктам можно отнести сахар», — пишет «Российская газета» со ссылкой на слова Гадзияна. Специалист отметил, что подобная пища влияет на выработку инсулина и приводит к изнашиванию поджелудочной железы.
Кроме того, кардиолог, кандидат медицинских наук Ирина Васильева также обратила внимание на важность правильного питания в особых условиях, например, при перелетах. По словам врача, во время полета стоит отказаться от употребления алкоголя и кофеина. Васильева рекомендовала поддерживать водный баланс, употребляя достаточное количество воды, чтобы снизить нагрузку на организм и минимизировать риски для здоровья.
Ранее врач-диетолог Марият Мухина заявила, что стресс и тревога приводят к сахарному диабету, пишет «Национальная служба новостей». Так, стрессовые состояния и тревожность могут способствовать развитию сахарного диабета, поскольку в организме при этом активируется выработка как инсулина, так и контринсулярных гормонов, к числу которых относится, например, адреналин.
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