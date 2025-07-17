17 июля 2025

Фирмы Сочи ищут челябинцев на работу с зарплатой от 500 тысяч до 1,5 миллиона

© Служба новостей «URA.RU»
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В Сочи челябинцы могут работать круглый год, а не только в сезон
В Сочи челябинцы могут работать круглый год, а не только в сезон Фото:

Компании из Сочи (Краснодарский край) ищут челябинцев на работу с зарплатами от полумиллиона до 1,5 млн рублей. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, только 6% вакансий связаны с сезонной работой, остальные — на постоянной основе.

«На данный момент в регионе открыто более 140 предложений о работе на южных курортах России. Сотрудники требуются в Сочи, Краснодаре, Кисловодске, Анапе и Геленджике», — пояснили URA.RU в HeadHunter.

Среди самых высокооплачиваемых вакансий можно выделить: консультанту по инвестициям в Сочи — от 1,5 млн рублей, агентам по недвижимости — от 500 тысяч рублей, фотографам — от 120 тысяч до 500 тысяч рублей, медицинским консультантам в Краснодаре — от 70 тысяч до 90 тысяч рублей и старшим продавцам-консультантам на Красной Поляне — от 60 тысяч до 70 тысяч рублей. В числе востребованных позиций: менеджеры по продажам, слесари, электромонтажники, водители и специалисты в сфере логистики.

Работодатели предложили условия для комфортного обучения и возможности санаторно-курортного лечения. Слесари смогут пройти трехмесячное обучение в Краснодаре с оплатой проживания, а водители получат доступ к лечению в лучших челябинских и сочинских санаториях.

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Компании из Сочи (Краснодарский край) ищут челябинцев на работу с зарплатами от полумиллиона до 1,5 млн рублей. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, только 6% вакансий связаны с сезонной работой, остальные — на постоянной основе. «На данный момент в регионе открыто более 140 предложений о работе на южных курортах России. Сотрудники требуются в Сочи, Краснодаре, Кисловодске, Анапе и Геленджике», — пояснили URA.RU в HeadHunter. Среди самых высокооплачиваемых вакансий можно выделить: консультанту по инвестициям в Сочи — от 1,5 млн рублей, агентам по недвижимости — от 500 тысяч рублей, фотографам — от 120 тысяч до 500 тысяч рублей, медицинским консультантам в Краснодаре — от 70 тысяч до 90 тысяч рублей и старшим продавцам-консультантам на Красной Поляне — от 60 тысяч до 70 тысяч рублей. В числе востребованных позиций: менеджеры по продажам, слесари, электромонтажники, водители и специалисты в сфере логистики. Работодатели предложили условия для комфортного обучения и возможности санаторно-курортного лечения. Слесари смогут пройти трехмесячное обучение в Краснодаре с оплатой проживания, а водители получат доступ к лечению в лучших челябинских и сочинских санаториях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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