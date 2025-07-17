Фирмы Сочи ищут челябинцев на работу с зарплатой от 500 тысяч до 1,5 миллиона

Компании из Сочи (Краснодарский край) ищут челябинцев на работу с зарплатами от полумиллиона до 1,5 млн рублей. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, только 6% вакансий связаны с сезонной работой, остальные — на постоянной основе.
«На данный момент в регионе открыто более 140 предложений о работе на южных курортах России. Сотрудники требуются в Сочи, Краснодаре, Кисловодске, Анапе и Геленджике», — пояснили URA.RU в HeadHunter.
Среди самых высокооплачиваемых вакансий можно выделить: консультанту по инвестициям в Сочи — от 1,5 млн рублей, агентам по недвижимости — от 500 тысяч рублей, фотографам — от 120 тысяч до 500 тысяч рублей, медицинским консультантам в Краснодаре — от 70 тысяч до 90 тысяч рублей и старшим продавцам-консультантам на Красной Поляне — от 60 тысяч до 70 тысяч рублей. В числе востребованных позиций: менеджеры по продажам, слесари, электромонтажники, водители и специалисты в сфере логистики.
Работодатели предложили условия для комфортного обучения и возможности санаторно-курортного лечения. Слесари смогут пройти трехмесячное обучение в Краснодаре с оплатой проживания, а водители получат доступ к лечению в лучших челябинских и сочинских санаториях.
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