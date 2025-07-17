Мошенники подвели под статью двоих челябинских курьеров. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД, мужчины не подозревали, что являются частью мошеннической схемы.
«Взял у женщины пенсионного возраста посылку. По ее словам, это были кроссовки для сына. Отвез по указанному адресу, передал получателю», — рассказал в отделе полиции один из задержанных курьеров. На вопрос оперативника смотрел ли он, что в посылке, курьер ответил отрицательно.
Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, жертвой мошенников стала 77-летняя местная жительница. Под угрозой того, что с ее счетов финансируется недружественное государство, они убедили ее передать одному из курьеров 600 тысяч рублей.
После они вновь связались с пенсионеркой и под видом помощи другой женщине убедили ее забрать 400 тысяч и снова передать их курьеру. Когда пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников – сразу обратилось в полицию. Она описала курьеров, которым передавала деньги. Мужчин задержали.
«Мошенники все чаще стали использовать обманутых ими граждан и водителей службы доставки в своих преступных схемах, заставляя выполнять роль курьеров и забирать деньги у жителей города Челябинска, зачастую преклонного возраста. Стражи порядка предостерегают от необдуманных действий и напоминают, что за подобные действия грозит уголовная ответственность», — напомнили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
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