17 июля 2025

Двухлетний малыш провалился в коллектор в Каменске-Уральском. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура проверит содержание коммунальной инфраструктуры
Прокуратура проверит содержание коммунальной инфраструктуры Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) утром 18 июля двухлетний ребенок упал в открытый люк коллектора. Пострадавшего доставили в больницу, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

«Сегодня около дома № 15 „а“ по ул. Кунавина ребенок 2023 года рождения упал в открытый люк коллектора и получил телесные повреждения», — пояснили там. Малыша обследовали в местной больнице, однако от госпитализации его родители отказались.

К делу подключилась прокуратура, которая проверит содержание коммунальной инфраструктуры и установит, кому она принадлежит. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — подчеркнули в ведомстве.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) утром 18 июля двухлетний ребенок упал в открытый люк коллектора. Пострадавшего доставили в больницу, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. «Сегодня около дома № 15 „а“ по ул. Кунавина ребенок 2023 года рождения упал в открытый люк коллектора и получил телесные повреждения», — пояснили там. Малыша обследовали в местной больнице, однако от госпитализации его родители отказались. К делу подключилась прокуратура, которая проверит содержание коммунальной инфраструктуры и установит, кому она принадлежит. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — подчеркнули в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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