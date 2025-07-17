В Каменске-Уральском (Свердловская область) утром 18 июля двухлетний ребенок упал в открытый люк коллектора. Пострадавшего доставили в больницу, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
«Сегодня около дома № 15 „а“ по ул. Кунавина ребенок 2023 года рождения упал в открытый люк коллектора и получил телесные повреждения», — пояснили там. Малыша обследовали в местной больнице, однако от госпитализации его родители отказались.
К делу подключилась прокуратура, которая проверит содержание коммунальной инфраструктуры и установит, кому она принадлежит. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — подчеркнули в ведомстве.
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