Дроны ВСУ атаковали Подмосковье

Ночью, 18 июля, украинские беспилотники были уничтожены в Сергиево-Посадском городском округе Московской области. Об этом сообщила глава округа Оксана Ероханова.
«Сегодня ночью наш округ подвергся атаке БПЛА. Дроны сбиты системами ПВО», — написала Ероханова в своем telegram-канале.
Из-за падения обломков дронов были повреждены стекла и фасады нескольких частных домов. Жертв и раненых не зафиксировано. На месте происшествия работают экстренные службы. Оснований для тревоги нет.
Дроны ВСУ уже атаковали Сергиев Посад в начале июля, пишет RT. Тогда в результате атаки пострадали двое мужчин. Они были доставлены в больницу с травмами средней степени тяжести. Вследствие удара также была повреждена подстанция. Подробнее об атаке — в материале URA.RU.
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