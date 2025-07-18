Дроны ВСУ атаковали Подмосковье

Украинские беспилотники попытались атаковать Сергиев Посад
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Недалеко от Сергиева Посада были уничтожены БПЛА
Недалеко от Сергиева Посада были уничтожены БПЛА Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Ночью, 18 июля, украинские беспилотники были уничтожены в Сергиево-Посадском городском округе Московской области. Об этом сообщила глава округа Оксана Ероханова.

«Сегодня ночью наш округ подвергся атаке БПЛА. Дроны сбиты системами ПВО», — написала Ероханова в своем telegram-канале.

Из-за падения обломков дронов были повреждены стекла и фасады нескольких частных домов. Жертв и раненых не зафиксировано. На месте происшествия работают экстренные службы. Оснований для тревоги нет.

Дроны ВСУ уже атаковали Сергиев Посад в начале июля, пишет RT. Тогда в результате атаки пострадали двое мужчин. Они были доставлены в больницу с травмами средней степени тяжести. Вследствие удара также была повреждена подстанция. Подробнее об атаке — в материале URA.RU.

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Ночью, 18 июля, украинские беспилотники были уничтожены в Сергиево-Посадском городском округе Московской области. Об этом сообщила глава округа Оксана Ероханова. «Сегодня ночью наш округ подвергся атаке БПЛА. Дроны сбиты системами ПВО», — написала Ероханова в своем telegram-канале. Из-за падения обломков дронов были повреждены стекла и фасады нескольких частных домов. Жертв и раненых не зафиксировано. На месте происшествия работают экстренные службы. Оснований для тревоги нет. Дроны ВСУ уже атаковали Сергиев Посад в начале июля, пишет RT. Тогда в результате атаки пострадали двое мужчин. Они были доставлены в больницу с травмами средней степени тяжести. Вследствие удара также была повреждена подстанция. Подробнее об атаке — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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