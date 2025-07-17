Челябинские хирурги достали из пациента кровяной сгусток размером с кирпич

В Челябинске врачи городской больницы №6 спасли пациента с редким осложнением панкреатита. Во время операции хирурги извлекли из забрюшинного пространства гигантский сгусток свернувшейся крови размером с кирпич. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава региона.
«Редко встречающийся случай. За 30 лет практики я столкнулся с подобным около четырех раз. Нам удалось спасти человеку жизнь. После большой кровопотери пациент стабилизировался в отделении реанимации, затем был переведен в гнойную хирургию», — рассказал заместитель главврача Алексей Малыгин.
Пациент поступил в больницу с острым болевым синдромом после приступа панкреатита. Диагностика выявила разрыв кисты поджелудочной железы с массивным внутренним кровотечением. После операции мужчина провел полтора месяца в отделении гнойной хирургии, где врачи боролись с последствиями панкреонекроза и свищами двенадцатиперстной кишки.
Как отметил заведующий отделением гнойной хирургии Эмиль Абдуллаев, подобные запущенные состояния часто приводят к летальному исходу. Сам пациент Сергей признает, что долгое время игнорировал симптомы болезни.
«По приезде в больницу были сильные спазмы и сумасшедшие боли. Сам виноват, что так запустил. Раньше при обострениях ограничивался капельницами и медикаментами. Сейчас, после операции и лечения, чувствую себя хорошо и благодарен за это всему коллективу! Отдельное спасибо девочкам-медсестрам за чуткое внимание и аккуратные перевязки», — поделился мужчина.
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