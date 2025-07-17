17 июля 2025

Челябинские хирурги достали из пациента кровяной сгусток размером с кирпич

© Служба новостей «URA.RU»
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После операции для лечения челябинца использовалась вакуумная терапия
После операции для лечения челябинца использовалась вакуумная терапия Фото:

В Челябинске врачи городской больницы №6 спасли пациента с редким осложнением панкреатита. Во время операции хирурги извлекли из забрюшинного пространства гигантский сгусток свернувшейся крови размером с кирпич. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава региона.

«Редко встречающийся случай. За 30 лет практики я столкнулся с подобным около четырех раз. Нам удалось спасти человеку жизнь. После большой кровопотери пациент стабилизировался в отделении реанимации, затем был переведен в гнойную хирургию», — рассказал заместитель главврача Алексей Малыгин.

Пациент поступил в больницу с острым болевым синдромом после приступа панкреатита. Диагностика выявила разрыв кисты поджелудочной железы с массивным внутренним кровотечением. После операции мужчина провел полтора месяца в отделении гнойной хирургии, где врачи боролись с последствиями панкреонекроза и свищами двенадцатиперстной кишки.

Как отметил заведующий отделением гнойной хирургии Эмиль Абдуллаев, подобные запущенные состояния часто приводят к летальному исходу. Сам пациент Сергей признает, что долгое время игнорировал симптомы болезни.

«По приезде в больницу были сильные спазмы и сумасшедшие боли. Сам виноват, что так запустил. Раньше при обострениях ограничивался капельницами и медикаментами. Сейчас, после операции и лечения, чувствую себя хорошо и благодарен за это всему коллективу! Отдельное спасибо девочкам-медсестрам за чуткое внимание и аккуратные перевязки», — поделился мужчина.

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В Челябинске врачи городской больницы №6 спасли пациента с редким осложнением панкреатита. Во время операции хирурги извлекли из забрюшинного пространства гигантский сгусток свернувшейся крови размером с кирпич. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава региона. «Редко встречающийся случай. За 30 лет практики я столкнулся с подобным около четырех раз. Нам удалось спасти человеку жизнь. После большой кровопотери пациент стабилизировался в отделении реанимации, затем был переведен в гнойную хирургию», — рассказал заместитель главврача Алексей Малыгин. Пациент поступил в больницу с острым болевым синдромом после приступа панкреатита. Диагностика выявила разрыв кисты поджелудочной железы с массивным внутренним кровотечением. После операции мужчина провел полтора месяца в отделении гнойной хирургии, где врачи боролись с последствиями панкреонекроза и свищами двенадцатиперстной кишки. Как отметил заведующий отделением гнойной хирургии Эмиль Абдуллаев, подобные запущенные состояния часто приводят к летальному исходу. Сам пациент Сергей признает, что долгое время игнорировал симптомы болезни. «По приезде в больницу были сильные спазмы и сумасшедшие боли. Сам виноват, что так запустил. Раньше при обострениях ограничивался капельницами и медикаментами. Сейчас, после операции и лечения, чувствую себя хорошо и благодарен за это всему коллективу! Отдельное спасибо девочкам-медсестрам за чуткое внимание и аккуратные перевязки», — поделился мужчина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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