В аптеках и магазинах ХМАО нашли тысячи нелегальных лекарств

Сотрудники полиции и Росздравнадзора нашли более семи тысяч незаконно реализуемых медицинских препаратов в аптеках, салонах красоты, медицинских учреждениях и магазинах ХМАО. Общая стоимость изъятых лекарств превысила миллион рублей, сообщило Управление МВД по Югре.
«Завершилось оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на выявление фактов нелегальной продажи лекарственных препаратов. Оно охватило различные объекты здравоохранения и торговли, включая аптеки, косметические салоны и лечебные учреждения. На территории региона изъято более семи тысяч медицинских препаратов на сумму порядка 1 383 000 тысяч рублей», — указано в сообщении полиции на официальном сайте.
Правоохранительные органы проверили 965 объектов: 658 аптечных пунктов, 307 медучреждений и косметических центров. Они выявили 23 административных правонарушения. В Сургуте обнаружили три серьезных нарушения и изъяли препараты на сумму более 900 тысяч рублей.
Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО предстанут перед судом по обвинению в незаконном обороте сильнодействующих лекарственных препаратов. Они создали интернет-магазин для продажи нелегальных лекарств и доставляли их потребителям.
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