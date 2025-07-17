17 июля 2025

В аптеках и магазинах ХМАО нашли тысячи нелегальных лекарств

Полиция ХМАО нашла семь тысяч нелегальных лекарств в магазинах и аптеках
© Служба новостей «URA.RU»
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Тысячи нелегальных лекарств изъяла полиция из аптек, магазинов и салонов красоты в ХМАО
Тысячи нелегальных лекарств изъяла полиция из аптек, магазинов и салонов красоты в ХМАО Фото:

Сотрудники полиции и Росздравнадзора нашли более семи тысяч незаконно реализуемых медицинских препаратов в аптеках, салонах красоты, медицинских учреждениях и магазинах ХМАО. Общая стоимость изъятых лекарств превысила миллион рублей, сообщило Управление МВД по Югре.

«Завершилось оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на выявление фактов нелегальной продажи лекарственных препаратов. Оно охватило различные объекты здравоохранения и торговли, включая аптеки, косметические салоны и лечебные учреждения. На территории региона изъято более семи тысяч медицинских препаратов на сумму порядка 1 383 000 тысяч рублей», — указано в сообщении полиции на официальном сайте.

Правоохранительные органы проверили 965 объектов: 658 аптечных пунктов, 307 медучреждений и косметических центров. Они выявили 23 административных правонарушения. В Сургуте обнаружили три серьезных нарушения и изъяли препараты на сумму более 900 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО предстанут перед судом по обвинению в незаконном обороте сильнодействующих лекарственных препаратов. Они создали интернет-магазин для продажи нелегальных лекарств и доставляли их потребителям.

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Сотрудники полиции и Росздравнадзора нашли более семи тысяч незаконно реализуемых медицинских препаратов в аптеках, салонах красоты, медицинских учреждениях и магазинах ХМАО. Общая стоимость изъятых лекарств превысила миллион рублей, сообщило Управление МВД по Югре. «Завершилось оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на выявление фактов нелегальной продажи лекарственных препаратов. Оно охватило различные объекты здравоохранения и торговли, включая аптеки, косметические салоны и лечебные учреждения. На территории региона изъято более семи тысяч медицинских препаратов на сумму порядка 1 383 000 тысяч рублей», — указано в сообщении полиции на официальном сайте. Правоохранительные органы проверили 965 объектов: 658 аптечных пунктов, 307 медучреждений и косметических центров. Они выявили 23 административных правонарушения. В Сургуте обнаружили три серьезных нарушения и изъяли препараты на сумму более 900 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО предстанут перед судом по обвинению в незаконном обороте сильнодействующих лекарственных препаратов. Они создали интернет-магазин для продажи нелегальных лекарств и доставляли их потребителям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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