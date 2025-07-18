После одобрения нового пакета санкций в ЕС начали работать над следующим

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Евросоюз планирует очередной пакет санкций против России
Евросоюз планирует очередной пакет санкций против России Фото:

Евросоюз приступил к разработке 19-го пакета санкций против России сразу после одобрения 18-го пакета ограничительных мер. Об этом сообщил министр экономики и иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

«Евросоюз не ограничивается полумерами», — подчеркнул Цахкна, подтверждая начало работы над новыми санкциями. Слова приводятся в пресс-релизе эстонского МИД. По его словам, новые меры направлены на усиление давления на Россию в условиях продолжающегося конфликта на Украине. Подробности 19-го пакета пока не раскрываются.

Новый 18-й пакет стал «одним из самых жестких» и включает снижение потолка цен на российскую нефть до 45 долларов за баррель, запрет на использование инфраструктуры газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», а также ограничения против 105 судов «теневого флота» и 22 российских банков. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

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Евросоюз приступил к разработке 19-го пакета санкций против России сразу после одобрения 18-го пакета ограничительных мер. Об этом сообщил  министр экономики и иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. «Евросоюз не ограничивается полумерами», — подчеркнул Цахкна, подтверждая начало работы над новыми санкциями. Слова приводятся в пресс-релизе эстонского МИД. По его словам, новые меры направлены на усиление давления на Россию в условиях продолжающегося конфликта на Украине. Подробности 19-го пакета пока не раскрываются. Новый 18-й пакет стал «одним из самых жестких» и включает снижение потолка цен на российскую нефть до 45 долларов за баррель, запрет на использование инфраструктуры газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», а также ограничения против 105 судов «теневого флота» и 22 российских банков. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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