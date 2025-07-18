В Тюмени на жителя Ямала возбудили уголовное дело за избиение подростка

Инцидент произошел на озере Круглое
В Тюмени возбудили уголовное дело на 18-летнего жителя города Тарко-Сале за избиение подростка. Об этом сообщили в городском управлении полиции. Злоумышленник был уже ранее судим.
«На ранее судимого 18-летнего жителя города Тарко-Сале, который применил физическую силу в отношении подростка, возбуждено уголовное дело по ст. 116 «Побои»», – сообщили в ведомстве. По данным источников агентства, мужчина приехал в Тюмень в гости.
Инцидент произошел на Озере Круглом. В полицию обратилась мать подростка.
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