В Тюмени на жителя Ямала возбудили уголовное дело за избиение подростка

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Инцидент произошел на озере Круглое
Инцидент произошел на озере Круглое Фото:

В Тюмени возбудили уголовное дело на 18-летнего жителя города Тарко-Сале за избиение подростка. Об этом сообщили в городском управлении полиции. Злоумышленник был уже ранее судим.

«На ранее судимого 18-летнего жителя города Тарко-Сале, который применил физическую силу в отношении подростка, возбуждено уголовное дело по ст. 116 «Побои»», – сообщили в ведомстве. По данным источников агентства, мужчина приехал в Тюмень в гости.

Инцидент произошел на Озере Круглом. В полицию обратилась мать подростка.

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В Тюмени возбудили уголовное дело на 18-летнего жителя города Тарко-Сале за избиение подростка. Об этом сообщили в городском управлении полиции. Злоумышленник был уже ранее судим. «На ранее судимого 18-летнего жителя города Тарко-Сале, который применил физическую силу в отношении подростка, возбуждено уголовное дело по ст. 116 «Побои»», – сообщили в ведомстве. По данным источников агентства, мужчина приехал в Тюмень в гости. Инцидент произошел на Озере Круглом. В полицию обратилась мать подростка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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