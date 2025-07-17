В Перми фортепианный концерт устроят в фонтане

Детям придется уступить фонтан музыкантам
В центре Перми на городской эспланаде состоится фортепианный концерт. Его устроят прямо в фонтане, рассказали организаторы фестиваля «Город встреч».
«Такое шоу состоится в рамках проекта „Ведем себя культурно“ 26-27 июля. Это фестиваль уличной культуры и искусства. Кроме концерта в фонтане будет опера на велосипедах, танцевальные перформансы и баттлы, а также баскетбол», — рассказали в оргкомитете фестиваля.
Хедлайнером фестиваля «Ведем себя культурно» станет группа «Сироткин». Музыканты выступят вечером 26 июля.
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