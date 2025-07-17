17 июля 2025

В Перми фортепианный концерт устроят в фонтане

© Служба новостей «URA.RU»
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Детям придется уступить фонтан музыкантам
Детям придется уступить фонтан музыкантам Фото:

В центре Перми на городской эспланаде состоится фортепианный концерт. Его устроят прямо в фонтане, рассказали организаторы фестиваля «Город встреч».

«Такое шоу состоится в рамках проекта „Ведем себя культурно“ 26-27 июля. Это фестиваль уличной культуры и искусства. Кроме концерта в фонтане будет опера на велосипедах, танцевальные перформансы и баттлы, а также баскетбол», — рассказали в оргкомитете фестиваля.

Хедлайнером фестиваля «Ведем себя культурно» станет группа «Сироткин». Музыканты выступят вечером 26 июля.

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В центре Перми на городской эспланаде состоится фортепианный концерт. Его устроят прямо в фонтане, рассказали организаторы фестиваля «Город встреч». «Такое шоу состоится в рамках проекта „Ведем себя культурно“ 26-27 июля. Это фестиваль уличной культуры и искусства. Кроме концерта в фонтане будет опера на велосипедах, танцевальные перформансы и баттлы, а также баскетбол», — рассказали в оргкомитете фестиваля. Хедлайнером фестиваля «Ведем себя культурно» станет группа «Сироткин». Музыканты выступят вечером 26 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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