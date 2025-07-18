Зеленский поручил Умерову активизировать переговоры с Россией

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Зеленский заявил, что следует активизировать переговорный трек
Зеленский заявил, что следует активизировать переговорный трек Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский поручил новому секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустему Умерову усилить переговорный процесс с Россией в Стамбуле. Об этом глава государства сообщил в своем telegram-канале.

«Обсудили сегодня с Рустемом Умеровым работу СНБО Украины и Ставки верховного главнокомандующего, а также персональные задачи в оборонной и переговорной сферах <...>. Следует активизировать переговорный трек», — написал Зеленский.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности российской делегации прибыть в Стамбул для проведения третьего раунда переговоров. По ее словам, на данный момент Россия не получила сигналов от Украины о готовности к новым переговорам, однако выразила надежду, что Киев продолжит процесс в духе ранее достигнутых договоренностей.

Ранее, по итогам двух раундов переговоров в Стамбуле (26 мая и 2 июня), стороны согласовали обмен пленными по формуле «тысяча на тысячу», а также возвращение тяжелобольных и молодых (до 25 лет) пленных по принципу «всех на всех». С каждой стороны обмену подлежали не менее 1 000 человек. В июне Москва передала Киеву 6 060 тел погибших украинских военнослужащих, получив в ответ 78 тел российских бойцов. 17 июля состоялась еще одна передача: Украина получила 1 000 тел своих солдат, а Россия — 19 тел погибших военнослужащих.

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил новому секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустему Умерову усилить переговорный процесс с Россией в Стамбуле. Об этом глава государства сообщил в своем telegram-канале. «Обсудили сегодня с Рустемом Умеровым работу СНБО Украины и Ставки верховного главнокомандующего, а также персональные задачи в оборонной и переговорной сферах <...>. Следует активизировать переговорный трек», — написал Зеленский. Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности российской делегации прибыть в Стамбул для проведения третьего раунда переговоров. По ее словам, на данный момент Россия не получила сигналов от Украины о готовности к новым переговорам, однако выразила надежду, что Киев продолжит процесс в духе ранее достигнутых договоренностей. Ранее, по итогам двух раундов переговоров в Стамбуле (26 мая и 2 июня), стороны согласовали обмен пленными по формуле «тысяча на тысячу», а также возвращение тяжелобольных и молодых (до 25 лет) пленных по принципу «всех на всех». С каждой стороны обмену подлежали не менее 1 000 человек. В июне Москва передала Киеву 6 060 тел погибших украинских военнослужащих, получив в ответ 78 тел российских бойцов. 17 июля состоялась еще одна передача: Украина получила 1 000 тел своих солдат, а Россия — 19 тел погибших военнослужащих.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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