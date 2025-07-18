В Башкирии на озере Банное в районе деревни Зеленая Поляна аквагонщик на гидроцикле насмерть разбился о катер. Мужчина приехал на отдых из Уфы.
По данным telegram-канала «112», мужчина управлял гидроциклом на высокой скорости. В какой-то момент он не справился с управлением и столкнулся с катером, который также находился на акватории озера. Сила удара оказалась настолько сильной, что водитель гидроцикла получил травмы, несовместимые с жизнью.
Водитель катера не пострадал. После происшествия на место незамедлительно прибыли сотрудники экстренных служб и следователи.
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