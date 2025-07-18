Аквагонщик разбился насмерть о катер в Башкирии. Видео

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Мужчина не справился с управлением и столкнулся с катером (архивное фото)
Мужчина не справился с управлением и столкнулся с катером (архивное фото) Фото:

В Башкирии на озере Банное в районе деревни Зеленая Поляна аквагонщик на гидроцикле насмерть разбился о катер. Мужчина приехал на отдых из Уфы.

По данным telegram-канала «112», мужчина управлял гидроциклом на высокой скорости. В какой-то момент он не справился с управлением и столкнулся с катером, который также находился на акватории озера. Сила удара оказалась настолько сильной, что водитель гидроцикла получил травмы, несовместимые с жизнью.

Водитель катера не пострадал. После происшествия на место незамедлительно прибыли сотрудники экстренных служб и следователи.

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В Башкирии на озере Банное в районе деревни Зеленая Поляна аквагонщик на гидроцикле насмерть разбился о катер. Мужчина приехал на отдых из Уфы. По данным telegram-канала «112», мужчина управлял гидроциклом на высокой скорости. В какой-то момент он не справился с управлением и столкнулся с катером, который также находился на акватории озера. Сила удара оказалась настолько сильной, что водитель гидроцикла получил травмы, несовместимые с жизнью. Водитель катера не пострадал. После происшествия на место незамедлительно прибыли сотрудники экстренных служб и следователи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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