17 июля 2025

В ХМАО суд отправил на обязательные работы жительницу за лжедонос на мужа

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Судья назначил югорчанке 200 часов исправительных работ за лжедонос на супруга
Судья назначил югорчанке 200 часов исправительных работ за лжедонос на супруга Фото:

Нижневартовский городской суд приговорил к 200 часам обязательных работ женщину, которая написала ложный донос на мужа и обвинила его в побоях. Об этом сообщается в базе данных суда.

«[Подсудимую] признать виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 Уголовного кодекса Российской Федерации (заведомо ложный донос). Назначить ей наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов», — сообщается в картотеке.

Об инциденте стало известно в мае. Жительница Нижневартовска, будучи пьяной, пожаловалась полиции на мужа, который якобы ее избивает. Однако сотрудники установили, что супруг не причинял ей вреда. В отношении югорчанки возбудили уголовное дело.

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Нижневартовский городской суд приговорил к 200 часам обязательных работ женщину, которая написала ложный донос на мужа и обвинила его в побоях. Об этом сообщается в базе данных суда. «[Подсудимую] признать виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 Уголовного кодекса Российской Федерации (заведомо ложный донос). Назначить ей наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов», — сообщается в картотеке. Об инциденте стало известно в мае. Жительница Нижневартовска, будучи пьяной, пожаловалась полиции на мужа, который якобы ее избивает. Однако сотрудники установили, что супруг не причинял ей вреда. В отношении югорчанки возбудили уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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