В ХМАО суд отправил на обязательные работы жительницу за лжедонос на мужа

Нижневартовский городской суд приговорил к 200 часам обязательных работ женщину, которая написала ложный донос на мужа и обвинила его в побоях. Об этом сообщается в базе данных суда.
«[Подсудимую] признать виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 Уголовного кодекса Российской Федерации (заведомо ложный донос). Назначить ей наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов», — сообщается в картотеке.
Об инциденте стало известно в мае. Жительница Нижневартовска, будучи пьяной, пожаловалась полиции на мужа, который якобы ее избивает. Однако сотрудники установили, что супруг не причинял ей вреда. В отношении югорчанки возбудили уголовное дело.
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