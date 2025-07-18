Над Москвой сбили два украинских дрона

Третий за день дрон ВСУ сбили над Москвой
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Над Москвой 18 июля за один раз сбили два беспилотника ВСУ. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны уничтожены два вражеских БПЛА, летевших на Москву», — написал глава города. Сообщение опубликовано в telegram-канале.
Он сообщил, что на месте работают специалисты экстренных служб. Информации о разрушениях и пострадавших нет. Ранее Собянин рассказывал об одном сбитом беспилотнике. Его уничтожили над столицей около 13.20 по мск.
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