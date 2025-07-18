Система ПВО сбила дрон, летевший на Москву

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За день над Москвой сбито четыре дрона ВСУ
За день над Москвой сбито четыре дрона ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сегодня, 18 июля, над Москвой сбили дрон ВСУ. Этот БПЛА — уже четвертый за день, который российская ПВО сбила над столицей. Информацию подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Уничтожен ещё один беспилотник, атаковавший Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в соцсетях. Ранее он сообщал, что над столицей было сбито два украинских дрона. Это произошло около 14.00 по мск.

Кроме того, примерно в 13.20 по мск стало известно об одном уничтоженном беспилотнике ВСУ. Информации о разрушениях и пострадавших нет.

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Сегодня, 18 июля, над Москвой сбили дрон ВСУ. Этот БПЛА — уже четвертый за день, который российская ПВО сбила над столицей. Информацию подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин. «Уничтожен ещё один беспилотник, атаковавший Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в соцсетях. Ранее он сообщал, что над столицей было сбито два украинских дрона. Это произошло около 14.00 по мск. Кроме того, примерно в 13.20 по мск стало известно об одном уничтоженном беспилотнике ВСУ. Информации о разрушениях и пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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