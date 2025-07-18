Система ПВО сбила дрон, летевший на Москву

Сегодня, 18 июля, над Москвой сбили дрон ВСУ. Этот БПЛА — уже четвертый за день, который российская ПВО сбила над столицей. Информацию подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Уничтожен ещё один беспилотник, атаковавший Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в соцсетях. Ранее он сообщал, что над столицей было сбито два украинских дрона. Это произошло около 14.00 по мск.
Кроме того, примерно в 13.20 по мск стало известно об одном уничтоженном беспилотнике ВСУ. Информации о разрушениях и пострадавших нет.
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