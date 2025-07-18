Пятый за день беспилотник сбили над Москвой

На месте падения БПЛА работают спецслужбы
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Сегодня, 18 июля, российские системы ПВО сбили беспилотник над Москвой. Это уже пятый уничтоженный дрон за день. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны сбили БПЛА, летевший на Москву», — написал глава Москвы в своем telegram-канале. Он отметил, что на месте падения дрона работают экстренные службы.
За день Украина выпустила в сторону Москвы пять дронов. Четвертый сбили в 15:19 по московскому времени.
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