В центре Перми в выходной изменится движение автобусов. Схема

В центре Перми 20 июля изменится движение некоторых автобусов
© Служба новостей «URA.RU»
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20 июля с 9:00 до 15:00 будут скорректированы маршруты некоторых автобусов
20 июля с 9:00 до 15:00 будут скорректированы маршруты некоторых автобусов Фото:

В связи с проведением «Пермского велофестиваля» в центре города на выходных будут временно ограничены движение и парковка на ряде улиц. Кроме того, внесены изменения в работу общественного транспорта.

«В частности, в воскресенье, 20 июля, с 9:00 до 15:00 для всех видов транспорта, за исключением трамваев, будет полностью перекрыт участок по улице Петропавловской между улицами Хохрякова и Борчанинова. На данном отрезке также будет действовать запрет на остановку и стоянку транспортных средств. Эти ограничения начнут действовать с 9:00 19 июля и сохранятся до 17:00 20 июля», — сообщает департамент транспорта Перми в telegram-канале.

В указанный период, 20 июля с 9:00 до 15:00, будут скорректированы маршруты некоторых автобусов. Так, маршрут №6 в сторону микрорайона «Железнодорожный» проследует по улице Ленина, минуя Петропавловскую.

Автобусы №35 в направлении остановки «улица Крисанова» будут двигаться по улицам Монастырская и Окулова, не заходя на улицу Ленина. В сторону Коммунального моста этот маршрут будет пролегать по Окулова, площади Гайдара, Ленина и Попова.

Изменения затронут также маршруты №2, №15, №20 и 7т: в сторону Коммунального моста они проследуют через Борчанинова, Ленина и Попова. Автобусы маршрута №72 в направлении «ЦУМа» будут курсировать по улицам Борчанинова, Ленина, Попова и Петропавловской. Движение автобусов №46 временно ограничат до остановки «улица Попова».

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В связи с проведением «Пермского велофестиваля» в центре города на выходных будут временно ограничены движение и парковка на ряде улиц. Кроме того, внесены изменения в работу общественного транспорта. «В частности, в воскресенье, 20 июля, с 9:00 до 15:00 для всех видов транспорта, за исключением трамваев, будет полностью перекрыт участок по улице Петропавловской между улицами Хохрякова и Борчанинова. На данном отрезке также будет действовать запрет на остановку и стоянку транспортных средств. Эти ограничения начнут действовать с 9:00 19 июля и сохранятся до 17:00 20 июля», — сообщает департамент транспорта Перми в telegram-канале. В указанный период, 20 июля с 9:00 до 15:00, будут скорректированы маршруты некоторых автобусов. Так, маршрут №6 в сторону микрорайона «Железнодорожный» проследует по улице Ленина, минуя Петропавловскую. Автобусы №35 в направлении остановки «улица Крисанова» будут двигаться по улицам Монастырская и Окулова, не заходя на улицу Ленина. В сторону Коммунального моста этот маршрут будет пролегать по Окулова, площади Гайдара, Ленина и Попова. Изменения затронут также маршруты №2, №15, №20 и 7т: в сторону Коммунального моста они проследуют через Борчанинова, Ленина и Попова. Автобусы маршрута №72 в направлении «ЦУМа» будут курсировать по улицам Борчанинова, Ленина, Попова и Петропавловской. Движение автобусов №46 временно ограничат до остановки «улица Попова».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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