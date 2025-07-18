Собянин: ПВО сбили три дрона над Москвой

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За день над Москвой сбили восемь беспилотников
За день над Москвой сбили восемь беспилотников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В небе над Москвой российскими силами ПВО уничтожено три украинских дрона. Об этос сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбили три вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в telegram-канале. 

В общей сложности, 18 июля в Москве сбили восемь украинских дронов. Первые четыре БПЛА были сбиты с 13.00 до 15.00 по мск. Затем еще один уничтожили после 17.00 по московскому времени. Информации о пострадавших и разрушениях нет. 

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В небе над Москвой российскими силами ПВО уничтожено три украинских дрона. Об этос сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «ПВО Минобороны сбили три вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в telegram-канале.  В общей сложности, 18 июля в Москве сбили восемь украинских дронов. Первые четыре БПЛА были сбиты с 13.00 до 15.00 по мск. Затем еще один уничтожили после 17.00 по московскому времени. Информации о пострадавших и разрушениях нет. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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