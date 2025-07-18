Губернатор Текслер проверил новые дороги в Магнитогорске

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Алексей Текслер назвал дороги, социнфраструктуру и транспорт приоритетными направлениями
Алексей Текслер назвал дороги, социнфраструктуру и транспорт приоритетными направлениями Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проверил новые дороги в Магнитогорске. Инфраструктуру глава региона оценил во время рабочего визита накануне Дня Металлурга, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.

«Сначала полагается инфраструктура, а потом здесь будет развиваться уже и жилищное строительство. Это правильно. Потому что как у нас обычно бывает: жилье строится без дорог. Здесь большой потенциал. Сразу за дорожной инфраструктурой начнут строить и жилье», — заявил Текслер во время осмотра южной части города. Он подчеркнул, что дороги, транспорт и социнфраструктура являются приоритетными направлениями во всех муниципалитетах.

В пресс-службе уточнили, что одной из локаций стала четырехголосная дорога от Западного шоссе до улицы Татьяничева. Ее построили для разгрузки трафика на улице 50-летия Магнитки. Там же обустроили тротуары, велодорожки и произвели озеленение. Также губернатор проинспектировал дорогу по улице Радужной, которая связывает жилые микрорайоны, включая частную застройку.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проверил новые дороги в Магнитогорске. Инфраструктуру глава региона оценил во время рабочего визита накануне Дня Металлурга, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. «Сначала полагается инфраструктура, а потом здесь будет развиваться уже и жилищное строительство. Это правильно. Потому что как у нас обычно бывает: жилье строится без дорог. Здесь большой потенциал. Сразу за дорожной инфраструктурой начнут строить и жилье», — заявил Текслер во время осмотра южной части города. Он подчеркнул, что дороги, транспорт и социнфраструктура являются приоритетными направлениями во всех муниципалитетах. В пресс-службе уточнили, что одной из локаций стала четырехголосная дорога от Западного шоссе до улицы Татьяничева. Ее построили для разгрузки трафика на улице 50-летия Магнитки. Там же обустроили тротуары, велодорожки и произвели озеленение. Также губернатор проинспектировал дорогу по улице Радужной, которая связывает жилые микрорайоны, включая частную застройку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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