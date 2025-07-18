Девятый за день дрон ВСУ сбили над российской столицей

Сбитый над Москвой дрон стал девятым за день (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Дрон ВСУ, летевший на Москву, сбили силами ПВО РФ. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Всего за день, 18 июля, сбито девять украинских БПЛА.
«Отражена атака ещё одного беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в соцсетях.
Ранее он сообщал о других сбитых дронах ВСУ над Московским регионом. Минобороны же уточняли, что в период с 14.00 до 18.00 по московскому времени дежурные средства ПВО сбили 26 украинских дронов.
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