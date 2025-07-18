Около 30 украинских дронов сбили за четыре часа над Россией

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За четыре часа дроны ВСУ пытались атаковать пять российских регионов
За четыре часа дроны ВСУ пытались атаковать пять российских регионов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Над пятью регионами России в период с 14.00 до 18.00 по московскому времени дежурные средства ПВО сбили 26 украинских дронов. Информацию сообщили в Минобороны страны. 

"В период с 14.00 мск до 18.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сообщении военного ведомства. Оно опубликовано в официальном telegram-канале. 

Отмечается, что над Калужской областью сбито девять БПЛА ВСУ. Столько же — над территорией Брянской области. Над территорией Московского региона средства ПВО сбили шесть дронов ВСУ. По одному дрону уничтожено над Курсой и Смоленской областями. 

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Над пятью регионами России в период с 14.00 до 18.00 по московскому времени дежурные средства ПВО сбили 26 украинских дронов. Информацию сообщили в Минобороны страны.  "В период с 14.00 мск до 18.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сообщении военного ведомства. Оно опубликовано в официальном telegram-канале.  Отмечается, что над Калужской областью сбито девять БПЛА ВСУ. Столько же — над территорией Брянской области. Над территорией Московского региона средства ПВО сбили шесть дронов ВСУ. По одному дрону уничтожено над Курсой и Смоленской областями. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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