Над пятью регионами России в период с 14.00 до 18.00 по московскому времени дежурные средства ПВО сбили 26 украинских дронов. Информацию сообщили в Минобороны страны.
"В период с 14.00 мск до 18.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сообщении военного ведомства. Оно опубликовано в официальном telegram-канале.
Отмечается, что над Калужской областью сбито девять БПЛА ВСУ. Столько же — над территорией Брянской области. Над территорией Московского региона средства ПВО сбили шесть дронов ВСУ. По одному дрону уничтожено над Курсой и Смоленской областями.
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