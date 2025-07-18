Россия и ФРГ прекратили военно-техническое сотрудничество

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МИД РФ проинформирует германскую сторону о своем решении
МИД РФ проинформирует германскую сторону о своем решении Фото:

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения с правительством Германии в сфере военно-технического сотрудничества. Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства. 

Министерству иностранных дел России поручено проинформировать германскую сторону о данном решении. Документ опубликован 18 июля 2025 года.

Ранее глава координационной группы Минобороны ФРГ Кристиан Фройдинг заявила, что к концу июля украинские военные могут получить первые дальнобойные системы в рамках совместной инициативы с Германией. Соответствующее соглашение, финансируемое Германией, было подписано накануне, передает «Национальная служба новостей».

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Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения с правительством Германии в сфере военно-технического сотрудничества. Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства.  Министерству иностранных дел России поручено проинформировать германскую сторону о данном решении. Документ опубликован 18 июля 2025 года. Ранее глава координационной группы Минобороны ФРГ Кристиан Фройдинг заявила, что к концу июля украинские военные могут получить первые дальнобойные системы в рамках совместной инициативы с Германией. Соответствующее соглашение, финансируемое Германией, было подписано накануне, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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