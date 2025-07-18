18 июля 2025

В США не стали скрывать восхищение от лучшего истребителя ВС РФ в истории

TNI назвал истребитель Су-35С величайшим военным самолетом ВКС РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет получил от предшественников усовершенствованный планер и новые двигатели
Самолет получил от предшественников усовершенствованный планер и новые двигатели Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Истребитель четвертого поколения Су-35С — это лучшая боевая машина Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. О преимуществах самолета рассказал американский журналист Брэндон Вайхерт.

«Су-35С (по кодификации НАТО: Flanker-E), созданный легендарным российским конструкторским бюро „Сухой“, сейчас является лучшим боевым самолетом, состоящим на вооружении ВКС России», — статья автора опубликована в журнале The National Interest. По мнению Вайхерта, новейший истребитель Су-57 все же превосходит Су-35С, но их реже используют в бою.

Военный обозреватель подчеркнул, что Су-35С неоднократно выполняли задачи в зоне действия украинских систем ПВО. Они на деле доказали свою боеспособность, пишет журналист.

В конце июня «Ростех» передал армии новую партию самолетов Су-35С. Позже выяснилось, что Вашингтон планирует отказаться от бомбардировщиков B-1B Lancer из-за превосходства России в воздухе, передает RT.

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Истребитель четвертого поколения Су-35С — это лучшая боевая машина Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. О преимуществах самолета рассказал американский журналист Брэндон Вайхерт. «Су-35С (по кодификации НАТО: Flanker-E), созданный легендарным российским конструкторским бюро „Сухой“, сейчас является лучшим боевым самолетом, состоящим на вооружении ВКС России», — статья автора опубликована в журнале The National Interest. По мнению Вайхерта, новейший истребитель Су-57 все же превосходит Су-35С, но их реже используют в бою. Военный обозреватель подчеркнул, что Су-35С неоднократно выполняли задачи в зоне действия украинских систем ПВО. Они на деле доказали свою боеспособность, пишет журналист. В конце июня «Ростех» передал армии новую партию самолетов Су-35С. Позже выяснилось, что Вашингтон планирует отказаться от бомбардировщиков B-1B Lancer из-за превосходства России в воздухе, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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