«Ростех» передал армии новую партию военных самолетов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Истребители переданы военно-космическим силам РФ
Истребители переданы военно-космическим силам РФ Фото:

Заместитель генерального директора Владимир Артяков сообщил, что Ростех передал Военно-космическим силам России новую партию истребителей Су-35С, которые уже доказали свою эффективность в боевых условиях. Принимавшие технику летчики поблагодарили сотрудников завода за большой вклад в обороноспособность страны.

«Военные летчики дают высокую оценку характеристикам Су-35С. В ходе СВО самолет зарекомендовал себя как лучший в своем классе. Он позволяет применять широкую номенклатуру вооружения во всем диапазоне высот и скоростей, использовать самые сложные виды техники пилотирования и боевого применения», — отметил Артяков в telegram-канале «Ростеха», комментируя передачу истребителей. 

Он уточнил, что истребители показывают наилучшие летные качества, превосходные характеристики навигационного и прицельного комплексов. Машины помогают выполнять все поставленные задачи и приближать победу.

Новый истребитель Су-35С создан для обеспечения превосходства в воздухе. Он эффективно поражает наземные и морские цели в любое время суток и при любых погодных условиях, даже на больших расстояниях от базы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заместитель генерального директора Владимир Артяков сообщил, что Ростех передал Военно-космическим силам России новую партию истребителей Су-35С, которые уже доказали свою эффективность в боевых условиях. Принимавшие технику летчики поблагодарили сотрудников завода за большой вклад в обороноспособность страны. «Военные летчики дают высокую оценку характеристикам Су-35С. В ходе СВО самолет зарекомендовал себя как лучший в своем классе. Он позволяет применять широкую номенклатуру вооружения во всем диапазоне высот и скоростей, использовать самые сложные виды техники пилотирования и боевого применения», — отметил Артяков в telegram-канале «Ростеха», комментируя передачу истребителей.  Он уточнил, что истребители показывают наилучшие летные качества, превосходные характеристики навигационного и прицельного комплексов. Машины помогают выполнять все поставленные задачи и приближать победу. Новый истребитель Су-35С создан для обеспечения превосходства в воздухе. Он эффективно поражает наземные и морские цели в любое время суток и при любых погодных условиях, даже на больших расстояниях от базы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...