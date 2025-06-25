«Ростех» передал армии новую партию военных самолетов

Заместитель генерального директора Владимир Артяков сообщил, что Ростех передал Военно-космическим силам России новую партию истребителей Су-35С, которые уже доказали свою эффективность в боевых условиях. Принимавшие технику летчики поблагодарили сотрудников завода за большой вклад в обороноспособность страны.
«Военные летчики дают высокую оценку характеристикам Су-35С. В ходе СВО самолет зарекомендовал себя как лучший в своем классе. Он позволяет применять широкую номенклатуру вооружения во всем диапазоне высот и скоростей, использовать самые сложные виды техники пилотирования и боевого применения», — отметил Артяков в telegram-канале «Ростеха», комментируя передачу истребителей.
Он уточнил, что истребители показывают наилучшие летные качества, превосходные характеристики навигационного и прицельного комплексов. Машины помогают выполнять все поставленные задачи и приближать победу.
Новый истребитель Су-35С создан для обеспечения превосходства в воздухе. Он эффективно поражает наземные и морские цели в любое время суток и при любых погодных условиях, даже на больших расстояниях от базы.
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