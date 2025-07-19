РЖД рассказали о разрушениях в Ростовской области после атаки БПЛА на пути

Движение поездов на участке Лихая — Замчалово в Ростовской области временно приостановлено из-за повреждения железнодорожной контактной сети, вызванного падением обломков украинского БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.
«В связи с повреждением контактной сети из-за падения обломков БПЛА на перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области временно приостановлено движение поездов», — говорится в официальном сообщении telegram-канала пресс-службы РЖД. По их данным, в результате инцидента задержано более 50 поездов дальнего следования, а также отменен ряд пригородных электричек.
В настоящее время железнодорожники завершили обследование поврежденной инфраструктуры и приступили к восстановительным работам на месте происшествия. Для минимизации последствий и оперативного реагирования создан специальный штаб.
По информации компании, пассажиров задержанных составов обеспечивают питьевой водой, а при ожидании более четырех часов — горячим питанием. Сотрудники поездных бригад оказывают необходимую помощь и информируют пассажиров об изменениях в расписании по СМС-рассылке.
Ранее стало известно, что из-за отключения электроэнергии, вызванного повреждением трансформатора после атаки украинских беспилотников, было остановлено движение пассажирского поезда по маршруту Адлер — Москва. Также из-за падения дрона ВСУ загорелись несколько частных домов, пишет «Национальная служба новостей».
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