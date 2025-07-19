На Украине объявили в розыск гендиректора телеканала Спас

СБУ разыскивает главу телеканала Спас Бориса Корчевникова
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Гендиректора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова объявили в розыск
Гендиректора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова объявили в розыск Фото:

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск генерального директора телеканала «Спас», телеведущего Бориса Корчевникова. Об этом сообщают украинские органы власти.

«Корчевникова обвиняют в якобы „покушении на территориальную целостность и неприкосновенность Украины“, „незаконном пересечении государственной границы Украины“», — сказано в сообщении РИА Новости. С 20 января 2025 года Корчевников объявлен в розыск, ведущему якобы грозит заключение под стражу.

Ранее народный артист России Сергей Гармаш также стал угрозой национальной безопасности Украины. Гармаш числится в базе данных украинского сайта «Миротворец» (признан в РФ экстремистским). Основанием для обвинения стало якобы покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также незаконном пересечении границы с целью проникновения в Крым. Помимо этого, народному артисту приписывают содействие российским военным преступникам и соучастие в якобы преступлениях российской власти против Украины.

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Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск генерального директора телеканала «Спас», телеведущего Бориса Корчевникова. Об этом сообщают украинские органы власти. «Корчевникова обвиняют в якобы „покушении на территориальную целостность и неприкосновенность Украины“, „незаконном пересечении государственной границы Украины“», — сказано в сообщении РИА Новости. С 20 января 2025 года Корчевников объявлен в розыск, ведущему якобы грозит заключение под стражу. Ранее народный артист России Сергей Гармаш также стал угрозой национальной безопасности Украины. Гармаш числится в базе данных украинского сайта «Миротворец» (признан в РФ экстремистским). Основанием для обвинения стало якобы покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также незаконном пересечении границы с целью проникновения в Крым. Помимо этого, народному артисту приписывают содействие российским военным преступникам и соучастие в якобы преступлениях российской власти против Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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