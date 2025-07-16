Сергей Гармаш стал угрозой национальной безопасности Украины

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Гармаш активно помогает Херсону с начала 2022 года
Гармаш активно помогает Херсону с начала 2022 года Фото:

Народный артист России Сергей Гармаш с 2022 года числится в базе данных украинского сайта «Миротворец». С базой сайта ознакомилось агентство URA.RU.

Основанием для внесения стали обвинения в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также незаконном пересечении границы с целью проникновения в Крым. Помимо этого, Гармашу вменяют содействие российским военным преступникам и соучастие в преступлениях российской власти против Украины.

Гармаш, уроженец Херсона, активно помогает региону с начала 2022 года. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, артист недавно привез гуманитарную помощь и участвовал в обновлении классов в Генической санаторной школе-интернате.

Сайт «Миротворец» широко известен публикациями персональных данных лиц, которых его создатели считают угрозой национальной безопасности Украины. В базу попадают журналисты, общественные деятели, представители культуры и другие граждане, которых обвиняют в нарушении украинского законодательства, поддержке ДНР и ЛНР, а также в связях с российскими властями. Действия «Миротворца» неоднократно осуждались представителями ОБСЕ и МИД России.

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Народный артист России Сергей Гармаш с 2022 года числится в базе данных украинского сайта «Миротворец». С базой сайта ознакомилось агентство URA.RU. Основанием для внесения стали обвинения в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также незаконном пересечении границы с целью проникновения в Крым. Помимо этого, Гармашу вменяют содействие российским военным преступникам и соучастие в преступлениях российской власти против Украины. Гармаш, уроженец Херсона, активно помогает региону с начала 2022 года. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, артист недавно привез гуманитарную помощь и участвовал в обновлении классов в Генической санаторной школе-интернате. Сайт «Миротворец» широко известен публикациями персональных данных лиц, которых его создатели считают угрозой национальной безопасности Украины. В базу попадают журналисты, общественные деятели, представители культуры и другие граждане, которых обвиняют в нарушении украинского законодательства, поддержке ДНР и ЛНР, а также в связях с российскими властями. Действия «Миротворца» неоднократно осуждались представителями ОБСЕ и МИД России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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