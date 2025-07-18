В Перми побит температурный рекорд, державшийся 76 лет

В Перми в ночь на 19 июля был побит температурный рекорд холода, державшийся с 1949 года. К утру столбик термометра опустился до 4,4 градуса, сообщили специалисты ГИС-центра ПГНИУ.
«В пять часов утра в Перми было 4,4 градуса. Это новый рекорд холода для 19 июля. Перекрыт минимум в 4,5 градуса от 1949 года. По краю самое низкое значение было отмечено в Кунгуре — 2,6 градуса», — сообщает telegram-канал центра.
Несмотря на холодную ночь, днем, 19 июля, ожидается потепление. По прогнозам синоптиков столбики термометров поднимутся до 20–25 градусов в регионе, а в Перми воздух прогреется примерно до 23 градусов.
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