18 июля 2025

В Перми побит температурный рекорд, державшийся 76 лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Несмотря на холодную ночь, днем ожидается потепление
Несмотря на холодную ночь, днем ожидается потепление Фото:

В Перми в ночь на 19 июля был побит температурный рекорд холода, державшийся с 1949 года. К утру столбик термометра опустился до 4,4 градуса, сообщили специалисты ГИС-центра ПГНИУ.

«В пять часов утра в Перми было 4,4 градуса. Это новый рекорд холода для 19 июля. Перекрыт минимум в 4,5 градуса от 1949 года. По краю самое низкое значение было отмечено в Кунгуре — 2,6 градуса», — сообщает telegram-канал центра.

Несмотря на холодную ночь, днем, 19 июля, ожидается потепление. По прогнозам синоптиков столбики термометров поднимутся до 20–25 градусов в регионе, а в Перми воздух прогреется примерно до 23 градусов.

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В Перми в ночь на 19 июля был побит температурный рекорд холода, державшийся с 1949 года. К утру столбик термометра опустился до 4,4 градуса, сообщили специалисты ГИС-центра ПГНИУ. «В пять часов утра в Перми было 4,4 градуса. Это новый рекорд холода для 19 июля. Перекрыт минимум в 4,5 градуса от 1949 года. По краю самое низкое значение было отмечено в Кунгуре — 2,6 градуса», — сообщает telegram-канал центра. Несмотря на холодную ночь, днем, 19 июля, ожидается потепление. По прогнозам синоптиков столбики термометров поднимутся до 20–25 градусов в регионе, а в Перми воздух прогреется примерно до 23 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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