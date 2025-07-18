В Кургане посетители срочно покинули торговый центр

В здании сработала сигнализация
Из торгового центра «Гипер Сити» в Кургане вывели людей из-за срабатывания пожарной сигнализации. Об этом URA.RU сообщили очевидцы
«Около обеда услышали пожарную сигнализацию. Люди покинули ТРЦ», — говорится в сообщении курганцев. Возле «Гипер Сити» стояли пожарные машины.
По данным источника близкого к МЧС, в «Гипер Сити» было короткое замыкание в одном из отделов, сработала сигнализация. В настоящее время все спокойно, замыкание устранили, отметил источник.
В МЧС России по региону направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.
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