18 июля 2025

В Кургане посетители срочно покинули торговый центр

© Служба новостей «URA.RU»
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В здании сработала сигнализация
В здании сработала сигнализация Фото:

Из торгового центра «Гипер Сити» в Кургане вывели людей из-за срабатывания пожарной сигнализации. Об этом URA.RU сообщили очевидцы

«Около обеда услышали пожарную сигнализацию. Люди покинули ТРЦ», — говорится в сообщении курганцев. Возле «Гипер Сити» стояли пожарные машины.

По данным источника близкого к МЧС, в «Гипер Сити» было короткое замыкание в одном из отделов, сработала сигнализация. В настоящее время все спокойно, замыкание устранили, отметил источник.

В МЧС России по региону направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.

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Из торгового центра «Гипер Сити» в Кургане вывели людей из-за срабатывания пожарной сигнализации. Об этом URA.RU сообщили очевидцы «Около обеда услышали пожарную сигнализацию. Люди покинули ТРЦ», — говорится в сообщении курганцев. Возле «Гипер Сити» стояли пожарные машины. По данным источника близкого к МЧС, в «Гипер Сити» было короткое замыкание в одном из отделов, сработала сигнализация. В настоящее время все спокойно, замыкание устранили, отметил источник. В МЧС России по региону направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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