Чем опасны обычные, на первый взгляд, синяки на теле: от воспалений до ампутации конечностей

Многие синяки или гематомы часто воспринимаются как безобидное последствие ушиба. Однако в некоторых случаях даже небольшой кровоподтек может быть первым признаком опасных для жизни состояний.
Так, например, в июле в Великобритании у 10-летней Пенелопы Видал-Уолш после стремительного бактериального менингита, который начался с небольшого недомогания и фиолетового синяка, за сутки развились тяжелые осложнения. В результате ей ампутировали обе ноги и правую руку, сообщает Liverpool Echo. Подробнее о том, какие гематомы должны насторожить, и что делать при появлении первых симптомов — в материале URA.RU.
Как появляются синяки и гематомы
Гематома — это скопление крови в тканях, возникающее вследствие разрыва мелких сосудов, чаще всего после травмы. Внешне гематома проявляется как сине-красное пятно, позже меняющее цвет. Однако кровоподтек может формироваться не только под кожей, но и в глубоких тканях, суставах, внутренних органах и даже в головном мозге. В большинстве случаев небольшие синяки безопасны и проходят самостоятельно, но обширные или необычные кровоизлияния требуют особого внимания.
Когда синяки опасны: симптомы, требующие внимания
Срочно обратиться к врачу необходимо, если:
- синяк не проходит более 5–7 дней, болит или увеличивается;
- кожа над ним становится горячей, появляется пульсация;
- кровоподтеки возникают без видимых причин и часто;
- появляется выраженный отек, ограничение подвижности, повышение температуры.
Эти признаки могут свидетельствовать о возникновении инфекции, развитии абсцесса или внутреннем кровоизлиянии. Особую опасность представляют глубокие гематомы, которые незаметно для пациента могут привести к воспалению, нагноению, инвалидности или даже смерти.
Виды гематом: легкая, средняя и тяжелая
Гематомы подразделяются по степени тяжести:
- Легкая — появляется в течение суток, сопровождается незначительной болью, не ограничивает движения, не требует специального лечения;
- Средняя — формируется за 3–4 часа, сопровождается отеком, выраженной болью, иногда снижением подвижности;
- Тяжелая — возникает в течение 1–2 часов после травмы, вызывает сильную боль, значительный отек, нарушение функций конечности, возможное повышение температуры.
Наибольшую опасность представляют гематомы внутренних органов, суставов и головного мозга. Все дело в том, что их осложнения могут быть необратимыми.
Почему меняется цвет синяка
Во время заживления синяк меняет цвет: изначально он красный из-за свежей крови, затем синеет по мере разрушения гемоглобина, позже приобретает зеленоватый и желтый оттенки. Такая смена цветов — нормальный процесс рассасывания крови. Если же цвет не меняется, появляются гнойные выделения, усиливается боль или отек — это повод для немедленного обращения к врачу.
Основные причины образования гематом
Наиболее частая причина гематом — механические травмы: ушибы, растяжения, защемления. Однако синяки могут появляться и без травм, например, при нарушениях свертываемости крови, приеме антикоагулянтов (лекарства, которые предотвращают излишнее свертывание крови и образование тромбов), заболеваниях сосудов, после операций или инъекций. При этом важно обращать внимание на сопутствующие симптомы и частоту появления кровоподтеков.
Осложнения: когда синяк может привести к тяжелым последствиям
Тяжелые или обширные гематомы без своевременного лечения могут привести к абсцессу и нагноению, хроническому воспалению суставов (бурситу, гемартрозу, синовиту), перитониту при кровоизлиянии в брюшную полость или даже нарушению функций головного мозга при внутричерепных гематомах. Симптомы осложнений — резкая боль, отек, лихорадка, ограничение движений, потеря сознания.
Диагностика и лечение гематом
Для диагностики поверхностной гематомы врачу обычно достаточно осмотра и пальпации. В сложных случаях назначают УЗИ, рентген, КТ или МРТ. Легкие гематомы лечатся прикладыванием холода (компресса) в первые сутки для уменьшения отека и боли. Через 1–2 дня допустимо использовать сухое тепло, а также мази с гепарином, диклофенаком, бодягой. Глубокие и обширные кровоизлияния требуют хирургического вмешательства и приема антибиотиков.
Важно: при любых подозрениях на осложнения, появлении необычных симптомов или частых синяков следует обратиться к специалисту. Самолечение может привести к тяжелым последствиям. Только квалифицированный врач сможет поставить точный диагноз и назначить эффективное лечение.
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