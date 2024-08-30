Врач перечислил препараты, приводящие к образованию тромбов

Гормональные, стероидные препараты, а также лекарства против анемии, противоопухолевые и антипсихотические средства могут увеличивать риск тромбообразования. Об этом сообщил сердечно-сосудистый хирург и флеболог клиники DocMed Илья Сорокваша.
«Гормональные контрацептивы, содержащие эстроген, — один из наиболее известных типов препаратов, связанных с повышенным риском тромбоза», — заявил Сорокваша. Его слова приводит «Газета.ru». Он добавил, что подобные препараты особенно опасны для женщин старше 35 лет, курящих или страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Гормонозаместительная терапия также повышает риск при длительном применении. Длительный прием стероидами (например, преднизолона) и определенные противоопухолевые препараты повышают свертываемость крови, отметил врач. Эритропоэтины могут вызвать тромбоз при неправильном дозировании, а транексамовая кислота, хотя и полезна для остановки кровотечений, также увеличивает риск тромбообразования.
Некоторые антипсихотические средства и препараты для предотвращения отторжения трансплантатов обладают схожими рисками. Образование тромбов может привести к серьезным последствиям, таким как инфаркт или инсульт. Важно обсуждать медикаменты с врачом, чтобы оценить риски и предпринять меры для их снижения. Регулярные медицинские обследования и информирование врача о тревожных симптомах являются ключевыми для предотвращения осложнений, заключил Сорокваша.
Врач Владимир Пирожников рассказал, что такие продукты, как свинина и говяжья печень, также способствуют тромбозу из-за влияния на свертываемость крови. Доктор Владимир Хорошев добавил, что чрезмерное утепление в зимний период может повысить риск тромбоза, передает 360.ru.
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