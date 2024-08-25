«Всего лишь родинка»: врачи два года не могли распознать у ребенка редкую форму опухоли

Daily Mail: врачи два года не могли поставить диагноз девочке с опухолью
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Два года врачи принимали редкую опухоль на ноге девочки за родинку, сообщили иностранные СМИ
Два года врачи принимали редкую опухоль на ноге девочки за родинку, сообщили иностранные СМИ Фото:

Два года британские врачи утверждали, что опухоль на ноге маленькой девочки — всего лишь родинка. Когда же она начала резко расти, медики диагностировали у ребенка редкую форму опухоли. Об этом сообщили иностранные СМИ.

«Врачи два года не могли поставить правильный диагноз маленькой британке, утверждая, что опухоль на ее ноге — просто родинка. Лишь когда шишка начала резко расти, медики диагностировали у ребенка редкую форму опухоли», — заявили в DailyMail.

У нее диагностировали фиброматоз десмоидного типа — редкий вид опухолей мягких тканей, который в классификации занимает место между доброкачественной и раковой. Эти опухоли встречаются на руках, ногах, животе, а также на голове или шее. 

Мать Нэнси Элис обнаружила на пальце ноги дочери небольшую шишку и обратилась к врачам в мае 2021 года. Девочке тогда было три года. Медики опознали образование сначала как бородавку, а затем — как кисту. 

Однако спустя два года, после проведения тестов, у Элис обнаружили тип опухоли, который может поразить лишь пять человек из миллиона. В 2023 девочка перенесла операцию по ее удалению.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Два года британские врачи утверждали, что опухоль на ноге маленькой девочки — всего лишь родинка. Когда же она начала резко расти, медики диагностировали у ребенка редкую форму опухоли. Об этом сообщили иностранные СМИ. «Врачи два года не могли поставить правильный диагноз маленькой британке, утверждая, что опухоль на ее ноге — просто родинка. Лишь когда шишка начала резко расти, медики диагностировали у ребенка редкую форму опухоли», — заявили в DailyMail. У нее диагностировали фиброматоз десмоидного типа — редкий вид опухолей мягких тканей, который в классификации занимает место между доброкачественной и раковой. Эти опухоли встречаются на руках, ногах, животе, а также на голове или шее.  Мать Нэнси Элис обнаружила на пальце ноги дочери небольшую шишку и обратилась к врачам в мае 2021 года. Девочке тогда было три года. Медики опознали образование сначала как бородавку, а затем — как кисту.  Однако спустя два года, после проведения тестов, у Элис обнаружили тип опухоли, который может поразить лишь пять человек из миллиона. В 2023 девочка перенесла операцию по ее удалению.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...