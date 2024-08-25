«Всего лишь родинка»: врачи два года не могли распознать у ребенка редкую форму опухоли

Два года британские врачи утверждали, что опухоль на ноге маленькой девочки — всего лишь родинка. Когда же она начала резко расти, медики диагностировали у ребенка редкую форму опухоли. Об этом сообщили иностранные СМИ.
«Врачи два года не могли поставить правильный диагноз маленькой британке, утверждая, что опухоль на ее ноге — просто родинка. Лишь когда шишка начала резко расти, медики диагностировали у ребенка редкую форму опухоли», — заявили в DailyMail.
У нее диагностировали фиброматоз десмоидного типа — редкий вид опухолей мягких тканей, который в классификации занимает место между доброкачественной и раковой. Эти опухоли встречаются на руках, ногах, животе, а также на голове или шее.
Мать Нэнси Элис обнаружила на пальце ноги дочери небольшую шишку и обратилась к врачам в мае 2021 года. Девочке тогда было три года. Медики опознали образование сначала как бородавку, а затем — как кисту.
Однако спустя два года, после проведения тестов, у Элис обнаружили тип опухоли, который может поразить лишь пять человек из миллиона. В 2023 девочка перенесла операцию по ее удалению.
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