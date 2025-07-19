Российские силы ПВО сбили второй за полчаса беспилотник над Москвой

Российские силы противовоздушной обороны сбили второй за полчаса беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в своем telegram-канале.
Подобный инцидент уже происходил ранее — 9 июля российские силы ПВО также сбили беспилотник, приближавшийся к Москве. Тогда, как и сейчас, на месте падения обломков работали экстренные службы, а о случившемся сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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