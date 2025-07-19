19 июля 2025

Российские силы ПВО сбили второй за полчаса беспилотник над Москвой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Второй БПЛА сбили над Москвой
Второй БПЛА сбили над Москвой Фото:

Российские силы противовоздушной обороны сбили второй за полчаса беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в своем telegram-канале.

Подобный инцидент уже происходил ранее — 9 июля российские силы ПВО также сбили беспилотник, приближавшийся к Москве. Тогда, как и сейчас, на месте падения обломков работали экстренные службы, а о случившемся сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские силы противовоздушной обороны сбили второй за полчаса беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в своем telegram-канале. Подобный инцидент уже происходил ранее — 9 июля российские силы ПВО также сбили беспилотник, приближавшийся к Москве. Тогда, как и сейчас, на месте падения обломков работали экстренные службы, а о случившемся сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...