19 июля 2025

Украина совершила массовую атаку БПЛА на Россию

Средства ПВО перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотников
© Служба новостей «URA.RU»
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Десятки беспилотников сбили сили ПВО над Россией
Десятки беспилотников сбили сили ПВО над Россией Фото:

Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотников самолетного типа в нескольких регионах страны. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 21 — над территорией Брянской области, 9 — над Калужской областью, 4 — над Московским регионом, в том числе два, летевших на Москву, 2 — над Курской областью, 2 — над акваторией Черного моря, по одному — над Тульской и Белгородской областями», — сообщили в Минобороны РФ в своем официальном Telegram-канале.

Ранее российские силы ПВО уже отражали массированные атаки украинских беспилотников: накануне были уничтожены 22 БПЛА самолетного типа над четырьмя регионами, включая Брянскую область, Крым, Московский регион и Орловскую область. Также сообщалось о сбитии 24 беспилотников в ходе предыдущих атак.

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Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотников самолетного типа в нескольких регионах страны. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 21 — над территорией Брянской области, 9 — над Калужской областью, 4 — над Московским регионом, в том числе два, летевших на Москву, 2 — над Курской областью, 2 — над акваторией Черного моря, по одному — над Тульской и Белгородской областями», — сообщили в Минобороны РФ в своем официальном Telegram-канале. Ранее российские силы ПВО уже отражали массированные атаки украинских беспилотников: накануне были уничтожены 22 БПЛА самолетного типа над четырьмя регионами, включая Брянскую область, Крым, Московский регион и Орловскую область. Также сообщалось о сбитии 24 беспилотников в ходе предыдущих атак.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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