Силы ПВО сбили третий украинский дрон над Москвой за ночь

Предварительно, пострадавших и серьезных повреждений нет
За ночь над Москвой сбили уже третий вражеский беспилотник. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны уничтожен вражеский БПЛА во время атаки на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в своем telegram-канале.
В очередной раз Украина совершила массовую атаку БПЛА на Россию. Средства ПВО перехватили и уничтожили порядка 40 беспилотников в разных регионах страны.
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