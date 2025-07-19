Уральские футболисты застряли в Ярославле из-за закрытого аэропорта

Футболисты ФК «Урал» застряли в Ярославле из-за ограничений в работе аэропорта «Золотое кольцо» в Туношне. Об этом рассказал глава пресс-службы клуба Павел Завьялов.
«Это мы стояли у самолёта в надежде, что скоро полетим. Но аэропорт в Ярославле так и не открылся. Теперь ждем „открытия неба“ в здании аэропорта», — написал Завьялов в своем telegram-канале.
Информацию о задержке рейса подтвердили и в соцсетях «Урала». «Точное время вылета не известно. По информации экипажа, ожидание может продлиться еще до 4 часов», — сообщили в telegram-канале клуба.
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Ярославля вечером 19 июля. Мера необходима для обеспечения безопасности полетов.
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