19 июля 2025

Уральские футболисты застряли в Ярославле из-за закрытого аэропорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Когда ограничения аэропорта будут сняты - неизвестно
Когда ограничения аэропорта будут сняты - неизвестно Фото:

Футболисты ФК «Урал» застряли в Ярославле из-за ограничений в работе аэропорта «Золотое кольцо» в Туношне. Об этом рассказал глава пресс-службы клуба Павел Завьялов.

«Это мы стояли у самолёта в надежде, что скоро полетим. Но аэропорт в Ярославле так и не открылся. Теперь ждем „открытия неба“ в здании аэропорта», — написал Завьялов в своем telegram-канале. 

Информацию о задержке рейса подтвердили и в соцсетях «Урала». «Точное время вылета не известно. По информации экипажа, ожидание может продлиться еще до 4 часов», — сообщили в telegram-канале клуба. 

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Ярославля вечером 19 июля. Мера необходима для обеспечения безопасности полетов. 

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Футболисты ФК «Урал» застряли в Ярославле из-за ограничений в работе аэропорта «Золотое кольцо» в Туношне. Об этом рассказал глава пресс-службы клуба Павел Завьялов. «Это мы стояли у самолёта в надежде, что скоро полетим. Но аэропорт в Ярославле так и не открылся. Теперь ждем „открытия неба“ в здании аэропорта», — написал Завьялов в своем telegram-канале.  Информацию о задержке рейса подтвердили и в соцсетях «Урала». «Точное время вылета не известно. По информации экипажа, ожидание может продлиться еще до 4 часов», — сообщили в telegram-канале клуба.  Ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Ярославля вечером 19 июля. Мера необходима для обеспечения безопасности полетов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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